Turistas de México y el Mundo exaltan belleza de Morelia en Día de Muertos

Turistas de México y el Mundo exaltan belleza de Morelia en Día de Muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 17:37:29
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Morelia, Michoacán; 30 de octubre de 2026.- Visitantes de Europa, Asia y nuestro propio país ya se encuentran disfrutando de la celebración del Día de Muertos por las calles de Morelia, ciudad que en la administración del presidente Alfonso Martínez Alcázar se ha posicionado como capital internacional de esta bella tradición. 

Laura, visitante proveniente de Francia, al conocer los altares y tapetes florales de la Calzada Fray Antonio de San Miguel, compartió que “Es hermoso, nunca había visto algo así en mi vida. Es mi sueño desde que tengo 12 años el poder ver el Día de Muertos y toda su preparación”. 

Tras posar para una foto con los monumentos caninos en el Jardín de Villalongín, uno de los visitantes provenientes de China recomendó a los turistas extranjeros vivir esta festividad en Morelia y visitar la también conocida como "Calzada de San Diego": “Si tú vienes a México a este festival, recomiendo mucho esta ciudad y este recorrido junto a la UNAM, es muy bello”.  

“Morelia está muy bonita, muy colorida, la gente además es súper amable, está increíble”, compartió Yelena, mexicana radicada en Alemania, que junto con su acompañante del país europeo visitó la capital michoacana para el Día de Muertos. 

“Viajamos mucho a través de nuestro México, pero la verdad esto es fantástico, no habíamos visto nunca antes algo parecido y la verdad lo representan muy bien, siento que están muy orgullosos de sus tradiciones”, añadió Alma, mexicana radicada en Estados Unidos. 

Las y los morelianos también se encuentran orgullosos de disfrutar y recomendar su ciudad. Carlos expresó que “Morelia está más hermosa que nunca, yo hago una invitación de todo corazón para que se vuelque todo Morelia a estos bellos lugares como la Calzada San Diego, Las Tarascas, entre otros, porque todo está bellamente adornado para esta temporada”.

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