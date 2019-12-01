Tribunal de Disciplina Judicial: firmeza, prevención y cercanía para fortalecer la confianza ciudadana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 10:48:38

Morelia, Michoacán, 24 de febrero de 2026. La confianza ciudadana en la justicia se construye con reglas claras, instituciones firmes y canales abiertos de escucha, en este marco, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de Michoacán consolidó durante 2025 su función como órgano garante de la legalidad, la integridad y la rendición de cuentas al interior de la institución.

Integrado por el magistrado José Alfredo Flores Vargas, quien lo preside, y por las magistradas Lucía Baltazar Rendón, Paula Edith Espinosa Barrientos, Magdalena Monserrat Pérez Marín y el magistrado Luis Felipe Quintero Valois, el Tribunal celebró 18 sesiones en las que dio trámite y resolución a asuntos en materia de responsabilidades administrativas y evaluación del desempeño.

Uno de los primeros retos fue el proceso de entrega-recepción de expedientes provenientes de la extinta Comisión de Vigilancia y Disciplina, ejercicio que permitió revisar, clasificar y regularizar el acervo recibido.

El TDJ se organizó en dos comisiones permanentes: la Comisión de Disciplina y la Comisión de Evaluación del Desempeño, apoyadas por la Unidad de Investigación y la Unidad de Evaluación del Desempeño, áreas técnicas especializadas que garantizan rigor jurídico, profesionalismo y atención oportuna. Asimismo, reforzó la plantilla con perfiles especializados y avanzó en la consolidación del marco normativo interno, mediante la elaboración del Reglamento Interior, manuales de organización y procedimientos, así como del Código de Ética y el Código de Conducta, e instalación del Comité de Ética.

En materia disciplinaria, el Tribunal recibió 53 procedimientos heredados, de los cuales del 15 de septiembre al 31 de diciembre se resolvieron 16; como resultado, se impusieron sanciones que incluyeron tres inhabilitaciones temporales por 3, 6 y 9 meses, así como dos amonestaciones privadas.

Actualmente, 31 expedientes se encuentran en trámite y seis están citados para resolución. Además, se recibieron ocho denuncias pendientes de turno y, a partir del inicio formal de funciones del TDJ, se han presentado 99 nuevas denuncias, todas radicadas en la Unidad de Investigación, lo que refleja la confianza ciudadana en este nuevo órgano disciplinario.

Como parte de su actuación, el Tribunal emitió medidas cautelares urgentes para salvaguardar el interés público y garantizar la correcta prestación del servicio judicial, y promovió mecanismos alternativos de solución de conflictos en faltas no graves, privilegiando la prevención y la reparación del daño.

Además de su función sancionadora, el TDJ impulsó una visión preventiva mediante acciones de evaluación del desempeño, realizando, de septiembre a diciembre, nueve visitas diagnóstico a juzgados civiles y familiares en Morelia y Uruapan, lo que permitió elaborar un plan de trabajo para atender 145 órganos jurisdiccionales. Durante estas visitas se aplicaron encuestas anónimas al personal judicial para detectar posibles casos de hostigamiento o acoso laboral, fortaleciendo entornos de trabajo más adecuados y respetuosos.

Asimismo, el Tribunal revisó y dictaminó 387 expedientes relacionados con cuadernos de ejecución y procesos penales concluidos, verificando su correcta integración conforme a la norma.

Finalmente, con el objetivo de acercar sus funciones a la ciudadanía, se puso en marcha la campaña El Tribunal de Disciplina Judicial ¡te escucha!”, acompañada de un micrositio informativo y un buzón electrónico que permite presentar quejas y denuncias —incluso de manera anónima— de forma clara y accesible.

Estas herramientas fortalecen la transparencia, amplían los canales de comunicación y consolidan una justicia más cercana y abierta a la sociedad.