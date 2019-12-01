Tribunal de Disciplina Judicial firma convenio de colaboración con el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado (TAAM) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el derecho a una debida defensa y garantizar el respeto al debido proceso, mediante la prestación del servicio de defensoría jurídica gratuita en beneficio de las personas servidoras públicas operadoras en activo, así como de quienes hayan ocupado un empleo, cargo o comisión en el Poder Judicial de Michoacán.

El convenio fue suscrito por José Alfredo Flores Vargas, quien preside el TDJ, y por la doctora Lizett Puebla Solórzano, magistrada presidenta del TAAM, y tiene como objeto establecer las bases de colaboración entre ambas instituciones para instrumentar y materializar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la asesoría y defensa jurídica gratuita en los procedimientos de responsabilidades administrativas.

Durante el acto, el magistrado José Alfredo destacó que este convenio representa un gran logro institucional, al tratarse de tribunales que, por su naturaleza y objetivos, deben caminar de manera conjunta, a fin de garantizar que las personas que enfrentan procedimientos de responsabilidades administrativas cuenten con una adecuada defensa, en estricto respeto al debido proceso. Asimismo, subrayó que este acuerdo permitirá el intercambio de experiencias, la realización de foros, talleres y actividades de capacitación conjunta, en coordinación con la Escuela Estatal de Formación Judicial.

Por su parte, la magistrada presidenta Lizett Puebla expresó su satisfacción por la firma de este convenio, al señalar que se trata de la colaboración entre dos instituciones de gran importancia para Michoacán. Destacó que, desde su creación en 2007, el Tribunal ha fortalecido y profesionalizado su defensoría pública, la cual calificó como un brazo fundamental en la defensa y asesoría jurídica de la ciudadanía, y subrayó que, a partir de este acuerdo, las defensoras y defensores brindarán asesoría gratuita a todas las personas que atraviesen un procedimiento de responsabilidades administrativas.

Como testigo de honor, estuvo presente el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, quien señaló que este convenio se inscribe en el marco de las responsabilidades constitucionales y legales que deben observar las personas servidoras públicas. Reafirmó que en el Poder Judicial existe un compromiso firme de actuar siempre conforme a la ley, con decisiones y conductas intachables, sin tolerar actos de corrupción, y destacó la importancia de garantizar la debida defensa de las y los servidores públicos, enviando un mensaje claro de legalidad y responsabilidad.