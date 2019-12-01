Tribunal de Disciplina Judicial determinará acciones contra juez que liberó policías de Ecuandureo: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 10 de abril del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla declaró que corresponderá al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado dictaminar alguna acción o sanción en contra del juez que dictaminó que los 11 elementos de Seguridad Pública municipal de Ecuandureo, detenidos por vínculos con el crimen organizado, podían llevar el proceso en libertad únicamente con medidas cautelares.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que ya hay una suspensión del juzgador por 15 días, pero será el Tribunal de Disciplina quien dictamine, dijo, si esta suspensión es suficiente o sería necesaria una suspensión mayor, o si es prudente brindarle una capacitación al juez o incluir si realmente cometió alguna irregularidad.

Recalcó que por el momento los 11 elementos municipales, entre los que se encuentran el director y subdirector de Seguridad Pública, deberán volver a prisión preventiva para llevar el proceso en su contra.

Ramírez Bedolla subrayó que buscar la cero impunidad en Michoacán ha permitido que haya una disminución delictiva importante, pues, afirmó, esta es una entidad ejemplo nacional en combate a la impunidad, de manera que por ello el caso causó conmoción ciudadana, ya que los implicados fueron detenidos en flagrancia.

Cabe señalar que los elementos fueron detenidos por la Guardia Civil el pasado 24 de febrero cuando circulaban en patrullas municipales, encapuchados y sin insignias oficiales; los elementos estatales marcaron el alto y tras la inspección se supo que no estaban registrados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, además de portar dosis de droga, así como parches y logotipos de una célula delictiva.

Asimismo, fueron vinculados a proceso el día 27 de febrero y puestos en libertad por un juez estatal aproximadamente un mes después.