Tren de pasajeros México–Querétaro tendrá un paradero en el Centro Histórico queretano: Andrés Lajous

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 18:47:15

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- El director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, anunció la construcción de un paradero del tren de pasajeros México–Querétaro en pleno Centro Histórico, dentro del predio del antiguo patio de vías férreas, actualmente ocupado por una empresa del sector ferroviario.

Precisó que el Parque Alcanfores no se verá afectado, pues el proyecto aprovechará un espacio ferroviario de tres hectáreas que fue seleccionado por su ubicación estratégica, alta densidad poblacional, y conexión con las principales rutas de transporte, lo que fortalecerá la movilidad y el crecimiento económico de la capital queretana.

El funcionario federal subrayó que se han sostenido diálogos con ambientalistas y autoridades locales para garantizar que el desarrollo del paradero sea sostenible y respetuoso con el entorno urbano y ecológico.

Informó que la estación terminal del tren se edificará en el municipio de El Marqués, donde se concentrará la infraestructura principal del proyecto.

En cuanto al tren de pasajeros Querétaro–Irapuato, detalló que ya están licitados los tramos de 30 km entre Querétaro y Celaya, y 70 km entre Celaya e Irapuato, mientras que actualmente se avanza en la adjudicación del último tramo hacia Irapuato, junto con la construcción de estaciones y obras complementarias.