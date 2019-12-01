Trayecto de rutas de transporte al ramal Camelinas sin paradas: ITransporte

Trayecto de rutas de transporte al ramal Camelinas sin paradas: ITransporte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 14:23:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- El Instituto del Transporte de Michoacán (ITransporte) informa que como parte del diseño de las pruebas para conectar el ramal Camelinas con la zona comercial de Altozano, no se permitirá la realización de paradas, ascensos o descensos en todo el trayecto dentro del mismo.

Estas pruebas fueron diseñadas exclusivamente para permitir el ascenso continuo por el ramal, sin paradas, hasta llegar al centro comercial Altozano, donde se realizará el descenso autorizado y posteriormente el retorno.

La directora general del ITransporte, María Elena Huerta Moctezuma, señaló que es fundamental evaluar la demanda real de este servicio durante el periodo de prueba, ya que esta información permitirá determinar si la medida debe mantenerse de forma permanente.

El instituto continuará evaluando estas pruebas y realizando operativos para revisar las condiciones de los vehículos durante diciembre y enero para determinar la viabilidad operativa de esta conexión y garantizar que, de implementarse, se haga bajo las mejores condiciones de seguridad y eficiencia para las y los usuarios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a motociclistas muertos en accidentes en Morelia, Michoacán
Refuerzan estrategia contra la Violencia de Género en Mesa de Seguridad de Alto Nivel en Jalisco
Ataque a balazos deja cuatro muertos y tres heridos en Irapuato, Guanajuato
Rescatan a cuatro caninos tras abandono en el municipio de Zapopan, Jalisco
Más información de la categoria
Demócratas publican nuevas fotos del caso Epstein en las que aparece Trump junto al empresario y varias mujeres
Operación Frontera Norte suma 9 mil 851 detenidos y más de 115 toneladas de estupefacientes asegurados
Tres hombres de Tabasco desaparecen tras acudir a mitin de Sheinbaum; uno aparece sin vida
Grecia Quiroz lanza advertencia a Harfuch: no enviar a policías que extorsionen tras denuncias
Comentarios