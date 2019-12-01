"Tratar de limitar su derecho sería limitar la libertad de expresión": Líder de Morena defiende a secretarias que realizan asambleas informativas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 16:40:55

Morelia, Michoacán, a 23 de octubre del 2025.-El líder estatal de Morena, Jesús Mora González, defendió la participación de funcionarias estatales, en asambleas informativas, aseguró que tienen pleno derecho como militantes a convocar y asistir.

Al ser cuestionado sobre la realización de reuniones por parte de secretarias del gabinete estatal, el dirigente de Morena fue enfático al señalar que cualquier militante está en su derecho de realizar este tipo de actos, sin que esto signifique un conflicto con sus responsabilidades públicas.

"Morena es el instrumento de lucha del pueblo. Y Morena no le pertenece a nadie, le pertenece al pueblo. Cualquier militante, en pleno uso de sus derechos políticos, puede hacer una asamblea informativa. Mal haríamos en limitarles eso a cualquier ciudadano", declaró Mora González.

Respecto a la información que circuló en redes sociales sobre una supuesta invitación donde

se ofrece dinero y despensa a cambio de asistencia a dichas asambleas, el líder morenista la calificó de "falsa" y sin fundamento.

"Es una información que circuló que es falsa, carece de toda veracidad, así como salen luego en el Facebook noticias que no son verificables, que cualquiera puede subir ahí un capturazo, un pantallazo que no corresponde a la realidad", afirmó.

Finalmente, Mora González criticó a partidos de la oposición, señalando que la derecha busca impedir que se informe al pueblo sobre los avances de la Cuarta Transformación.