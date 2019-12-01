Policías en sentido contrario se estrellan contra dos autos en la carretera Pátzcuaro – Erongarícuaro, Michoacán: cinco heridos, entre ellos dos agentes

Pátzcuaro, Mich., a 2 de enero de 2026.— Un aparatoso accidente encendió las alarmas la mañana de este viernes sobre la carretera Pátzcuaro–Erongarícuaro, a la altura de la comunidad de Tzurumútaro, luego de que una patrulla de la Guardia Civil presuntamente circulara en sentido contrario, provocando un choque múltiple que dejó cinco personas lesionadas: tres civiles y dos policías.

De acuerdo con versiones de testigos, la unidad oficial se incorporó de manera indebida a la vialidad, quedando de frente contra un Volkswagen Bora, que no logró evitar el impacto. Segundos después, una camioneta BMW se vio involucrada en el encontronazo, agravando la magnitud del siniestro.

El estruendo del choque alertó a los vecinos y movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia, quienes encontraron la escena con vehículos severamente dañados y personas heridas dentro y fuera de las unidades. Tres civiles y dos elementos de la Guardia Civil resultaron con diversas lesiones y tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital de Pátzcuaro para recibir atención médica.

Mientras los heridos eran auxiliados, la circulación en la zona se vio parcialmente colapsada, generando molestia entre automovilistas que presenciaron el despliegue de ambulancias y patrullas.

Elementos de Tránsito del Estado acudieron al lugar para realizar los peritajes correspondientes y determinar responsabilidades, en un hecho que vuelve a poner bajo la lupa la conducción de unidades oficiales y el riesgo que representan cuando no se respetan las normas viales.