Ataque armado deja sin vida a un hombre en un autolavado de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 15:49:45

Celaya, Guanajuato, a 2 de enero de 2026.- Un ataque en contra de un hombre que se presume era un trabajador de un autolavado, ubicado en la avenida 12 de Octubre casi esquina Torres Landa, lo dejó sin vida.

Poco después de las 14:00 horas de este viernes se escucharon disparos, que según versiones fueron directamente para él, sin importar la presencia de más personas que se encontraban en el momento.

El reporte sobre una persona lesionada a través de la línea de emergencia concentró a elementos políticos y paramedicos de Protección Civil, quienes al valorar al hombre de identidad desconocida que vestía pantalón de mezclilla color azul y playera blanca, confirmaron que ya no tenía vida.

La cinta amarilla fue colocada en el área donde arribaron Agentes de Investigación Criminal y Peritos adscritos a la Fiscalía del Estado de Guanajuato, quienes en conjunto procesaron la escena para dar inicio a la carpeta de investigación.

Finalmente el cuerpo fue retirado y llevado al Semefo donde le realizarán la necropsia que marca la ley.