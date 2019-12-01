Fueron 25 reos de alto nivel en Uruapan los reubicados a penales federales, confirma Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 15:17:21

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó el traslado de 25 personas privadas de la libertad (PPL) a distintos centros penitenciarios del país, al ser consideradas de alta peligrosidad.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que la medida se tomó tras detectar que algunos internos continuaban realizando actividades delictivas desde el interior de los Centros de Readaptación Social.

Señaló que este tipo de traslados se seguirán como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y evitar riesgos como actos de corrupción o posibles motines dentro de los penales.

Ramírez Bedolla precisó que la mayoría de los internos trasladados se encontraban recluidos en el Cereso de Uruapan, información que también fue confirmada este domingo durante la conferencia de prensa del gabinete de Seguridad por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.