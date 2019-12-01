Traslada el Gobierno de Morelia de manera segura dos colmenas de abejas

Traslada el Gobierno de Morelia de manera segura dos colmenas de abejas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 22:39:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- Con el objetivo de proteger tanto a la población como a la fauna, el gobierno municipal de Morelia puso en marcha un operativo para trasladar de manera segura dos colmenas de abejas detectadas en la ciudad.

La administración encabezada por Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia y con el respaldo de otras áreas, llevó a cabo las labores en la zona de la Calzada Fray Antonio de San Miguel, donde fueron ubicadas colmenas de gran tamaño.

En el operativo participaron también elementos de la Policía Morelia y personal de Servicios Públicos Municipales, quienes colaboraron en el aseguramiento del área y en el proceso de reubicación.

Las autoridades destacaron que estas acciones se realizan bajo protocolos especializados y con el acompañamiento de un apicultor profesional, a fin de garantizar un manejo adecuado que salvaguarde tanto a las personas como a las abejas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Motociclista muere tras choque contra automóvil en avenida Madero Poniente, en Morelia, Michoacán
Luto en el futbol local: localizan sin vida a joven entrenador reportado como desaparecido en Celaya
Localizan restos humanos en el predio "Barranca del Celio" de Jacona, Michoacán
Buscan a joven desaparecido en el río Balsas, en Guerrero
Más información de la categoria
Regresa a la Tierra la misión Artemis II; confirman que astronautas se encuentran bien
Sentencian a 140 años de prisión a responsable del secuestro y homicidio del ex alcalde de Nahuatzen
Cae exfuncionario de Chihuahua por desvió millonario de medicamentos oncológicos
Operativo por desaparecidos deja 53 indicios forenses en lagos de CDMX y Edomex
Comentarios