Traslada el Gobierno de Morelia de manera segura dos colmenas de abejas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 22:39:45

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- Con el objetivo de proteger tanto a la población como a la fauna, el gobierno municipal de Morelia puso en marcha un operativo para trasladar de manera segura dos colmenas de abejas detectadas en la ciudad.

La administración encabezada por Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia y con el respaldo de otras áreas, llevó a cabo las labores en la zona de la Calzada Fray Antonio de San Miguel, donde fueron ubicadas colmenas de gran tamaño.

En el operativo participaron también elementos de la Policía Morelia y personal de Servicios Públicos Municipales, quienes colaboraron en el aseguramiento del área y en el proceso de reubicación.

Las autoridades destacaron que estas acciones se realizan bajo protocolos especializados y con el acompañamiento de un apicultor profesional, a fin de garantizar un manejo adecuado que salvaguarde tanto a las personas como a las abejas.