Tras reunión con Sheinbaum, destaca Bedolla avances del IMSS-Bienestar en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 16:07:27

Ciudad de México, 7 de agosto de 2025.- Tras sostener una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que también asistieron mandatarios de otras entidades, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó los avances que registra Michoacán en materia de salud, al contar con obras en proceso, equipamiento y abasto de medicamentos.

Detalló que resultado de la coordinación y el respaldo que brinda la presidenta a Michoacán, hoy se encuentran en proceso de construcción los hospitales de Arantepacua y de Maruata, con lo cual se reforzará la atención a las y los michoacanos sin seguridad social.

Ramírez Bedolla puntualizó que desde la firma del Acuerdo de Federalización del Sistema de Salud IMSS Bienestar en 2023, a través del cual se transfirieron 27 hospitales regionales y 364 centros de salud, se amplió el servicio para la población en general.

Explicó que ahora, a la población que no contaba con algún tipo de seguridad social se le brinda acceso a una atención especializada y gratuita, para atender las diversas necesidades.

Manifestó que el fortalecimiento de los servicios permite que médicos y personal de salud atiendan de manera directa a habitantes de zonas con alta marginación de la entidad.