Mujer que habría asesinado a su esposo, en Morelia, Michoacán, es vinculada a proceso

Morelia, Michoacán, a 16 de agosto 2025.- María Teresa “N”, quien es señalada de ser la presunta responsable de la comisión del delito de homicidio en razón de parentesco, cometido en agravio de su esposo en esta ciudad capital, fue vinculada a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se logró establecer que el 12 de abril de 2017, cuando se encontraban en su domicilio ubicado en la calle Juan Barragán, colonia Agustín Arriaga Rivera, en un momento determinado, María Teresa “N”, accionó un arma de fuego en contra de su esposo, Pedro Agustín G., ocasionándole la muerte.

Del hecho tuvo conocimiento la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, que, tras establecer la posible participación de María Teresa “N” en el delito, solicitó una orden de aprehensión en su contra, la cual fue otorgada por un Juez de Control.

La mujer fue detenida por elementos investigadores, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y puesta a disposición de la autoridad judicial, que resolvió vincularla a proceso; impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.