Ejecutan a taxista en Parácuaro, Michoacán 

Parácuaro, Michoacán, a 16 de agosto 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre de oficio taxista, fue ultimado a tiros en plena Plaza Principal de esta población.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de sábado que autoridades policiacas as fueron alertadas de que en la esquina de las calles Francisco I Madero y Corregidora, en el Centro, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Luis Enrique C., de 30 años, de oficio taxista, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.