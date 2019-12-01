Caen exfiscal de Veracruz y “Lady Drones”: Por uno ofrecían 1 millón de pesos, a la otra la señalan por ataques a miitares en límites de Michoacán con Jalisco

Champotón, Camp., a 15 de agosto de 2025.- Un operativo de alto impacto en Campeche permitió la captura de dos de los objetivos prioritarios del Gobierno Federal: José Roberto Sánchez Cortés, alias “El 80”, exfiscal regional en Veracruz, y una mujer conocida como “Lady Drones”, presunta operadora del crimen organizado, implicada en ataques con explosivos a través de drones contra militares y policías en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

La detención se concretó en el municipio de Champotón, tras una alerta interinstitucional que permitió rastrear una camioneta blanca con placas de Michoacán. Momentos antes, el grupo había sido interceptado en Ciudad del Carmen, pero consiguió evadir la revisión simulando ser una familia. El seguimiento de las cámaras y arcos de seguridad estatales permitió ubicar nuevamente el vehículo y desplegar un cerco policiaco que culminó con la captura.

En la unidad viajaban ocho personas: dos hombres, tres mujeres y cuatro menores de edad, incluido un bebé. Entre ellos se encontraban “El 80” y “Lady Drones”, ambos considerados de alta peligrosidad y con órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto. Al revisar el vehículo, las autoridades hallaron armas largas, cortas y una pistola bañada en oro con las siglas “CJNG”, un emblema que simboliza el poder y desafío del grupo criminal.

Marcela Muñoz, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, confirmó la captura y destacó que “Lady Drones” estaba en la mira de las autoridades federales por su presunta participación en homicidios cometidos mediante el uso de drones cargados con explosivos, trabajando para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) . Por su parte, “El 80” es identificado como un generador de violencia en distintas regiones del país y estaba bajo una recompensa de un millón de pesos para quien facilitara su captura.

Los cinco adultos fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, las cuales permanecen fuertemente resguardadas por elementos de la policía estatal y de la Unidad de Respuesta Inmediata. Los menores recibieron el resguardo y atención correspondiente por parte de las autoridades competentes.