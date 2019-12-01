Califican como productivas las negociaciones entre Trump y Putin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 17:45:58

Anchorage, Alaska, a 15 de agosto de 2025.- Tras reunirse los presidentes de Rusia y Estados Unidos, para conversar el tema de la guerra con Ucrania, en la base aérea de Anchorage, capital de Alaska, se dio a conocer que fueron productivas las negociaciones.

Mediante su cuenta en Telegram, el mandatario ruso, Vladimir Putin expresó “Las conversaciones de las ternas finalizaron”.

También indicó que ambos lograron un “entendimiento” sobre Ucrania y que pidieron a Europa no intervenir en el proceso.

Asimismo, Trump, dijo ““Logramos un gran progreso hoy… Tuvimos una reunión sumamente productiva y se acordaron muchos puntos.”

En la reunión, estuvieron acompañando a Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, así como el asesor de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Mientras que al Kremlin, lo acompañaron el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y su asesor, Yuri Ushakov.

De acuerdo a información de algunos medios, la reunión tuvo una duración de 2 horas y 45 minutos aproximadamente.

Se espera que ambos mandatarios ofrezcan más detalles sobre los temas abordados durante la cumbre, debido a que a su salida, no aceptaron preguntas, solamente calificaron como productivas las negociaciones.