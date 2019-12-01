Caen militar de Tamaulipas y dos personas más, con 10 kilos de estupefacientes en Quiroga, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 00:40:43

Quiroga, Mich., a 16 de agosto de 2025.- Un operativo conjunto entre la ronda comunitaria Kuarichas y la policía municipal de Quiroga permitió la detención de un hombre y dos mujeres que transportaban aproximadamente 10 kilos de marihuana en un vehículo particular.

El aseguramiento ocurrió la tarde de este viernes en las inmediaciones del Parque Ecológico Chupícuaro, luego de que visitantes del lugar alertaran sobre la conducta agresiva de los tripulantes de un automóvil color guinda.

Los elementos comunitarios acudieron de inmediato y, al corroborar la situación, pidieron apoyo a la policía municipal, que arribó minutos después. El vehículo señalado resultó ser un Chevrolet Cavalier modelo 2002, conducido por Efraín M., de 28 años, integrante del Batallón 29 de Caballería en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Junto a él viajaban Patricia A., de 26 años, y Rosa E., de 34, ambas originarias de Quiroga. Durante la revisión, los agentes localizaron en la cajuela un paquete abierto que contenía marihuana con un peso aproximado de 10 kilos.

Los tres detenidos, junto con el estupefaciente y el vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Morelia, donde se dará continuidad a las investigaciones para determinar su situación jurídica.