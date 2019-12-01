Aseguran cargamento de rosas con sustancias ilícitas valorado en más de 7 millones de dólares proveniente de México

Texas, Estados Unidos, a 15 de agosto de 2025.- Se informó que el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), durante una inspección en el Puente Internacional de Pharr–Hidalgo, realizaron la incautación de distintos paquetes con metanfetaminas, los cuales, estaban encubiertos bajo flores.

La Oficina de Operaciones de Campo, informó que, esta incautación sucedió el pasado 12 de agosto, luego de que un tráiler cargado con lo que parecían ser rosas, tratara de ingresar a los Estados Unidos proveniente de México, tras la requisa, se indicó que el valor de lo confiscado estaba valuado en 7.66 millones de dólares.

Indicaron que esta incautación millonaria, fue en gran parte al uso de escaneo no intrusivo, además del equipo canino especializado, en el lugar, se aseguraron alrededor de 154 paquetes con metanfetamina, estos, encubiertos para hacerse pasar por flores, el peso total de la carga, fue de 857.59 libras, traducido a 389 kilogramos.

“Esta gran incautación de narcóticos refleja el gran trabajo de nuestros oficiales, cuyo uso de herramientas y tecnología no tiene igual”, comentó Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada Hidalgo-Pharr-Anzalduas.