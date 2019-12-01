Cae Daniel "N", acusado de ultimar a su hijo y atacar a su esposa con un arma blanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 11:46:06

Tarandacuao, Guanajuato, a 16 de agosto 2025.- Personal de seguridad estatal detuvo a Daniel “N”, acusado de ultimar a su hijo de nueve años y de intentar privar de la vida a su esposa Betsy “N”, en el municipio de Tarandacuao, Guanajuato.

De acuerdo con las autoridades, el asesinato de menor se llevó a cabo el pasado 12 de agosto cuando el sospechoso lo atacó con un machete; de igual forma, agredió a la mujer, quien resultó herida de gravedad.

A través de un comunicado se dio a conocer que la detención del presunto homicida fue realizada por agentes de la Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), sobre la calle 16 de septiembre.

Daniel “N” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente quien definirá su situación jurídica.

Además, la FGE reiteró que será vigilante del proceso y refrendó su compromiso de no dejar espacio a la impunidad.