Mujer motociclista muere en accidente en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 10:11:38

Zamora, Michoacán, a 16 de agosto 2025.- La noche del viernes una mujer perdió la vida de forma inmediata al sufrir un accidente en su motocicleta sobre el Libramiento Norte.

Fue aproximadamente a las 23:35 horas, cuando automovilistas reportaron al 911 que sobre la citada rúa aproximadamente a las altura del kilómetro 8, se encontraba una persona tirada junto a una motocicleta.

De inmediato se movilizaron paramédicos de Roa quienes al revisar a la fémina se percataron que carecía de signos vitales, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades policíacas.

Enseguida llegaron elementos de la Guardia Civil y Seguridad Vial quienes resguardaron el sitio, así mismo se conoció que al momento se ignora si se trató de un derrape o si la unidad birrodante fue impactada por otro vehículo.

Al momento se desconoce la identidad de la víctima solo se informo que vestía pantalón negro y tenis negros, chamarra azul marino, además traía una mochila rosa y conducía una motocicleta Italika color rojo con blanco, con placa L9H06N de Michoacán.

Al sitio llego personal de la Fiscalía General del Estado quienes se encargaron de lo conducente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, así mismo trasladaron el cadáver a la SEMEFO local y la unidad fue enviada al corralón oficial.