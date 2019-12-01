Tras bloqueos en Aguililla, maestros de la CNTE esperan apoyo para recuperar autobús quemado y denuncia colectiva pendiente

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 14:30:03

Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026.— Integrantes de la fracción magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XVIII en Aguililla se mantienen a la espera de una respuesta y apoyo por parte de las autoridades municipales para reponer un autobús que fue calcinado hace un mes durante los narcobloqueos registrados tras la detención de un líder criminal.

La unidad, que servía para trasladar a maestros y estudiantes a diversas actividades escolares, culturales y regionales, es una pérdida significativa para la comunidad, que dependían de este transporte.

Fuentes internas de la CNTE relataron que sostuvieron una reunión con la presidenta municipal de Aguililla, quien se comprometió a gestionar el apoyo necesario ante el Gobierno del Estado. Sin embargo, el tiempo ha pasado sin resultados.

"Tuvimos la reunión, duró como unas dos horas. Ella se comprometió a gestionar una mesa con el secretario de Gobierno para ver cómo nos podía ayudar. Hasta el día de hoy la presidenta no nos ha dado ninguna respuesta y le hemos estado llamando, le hemos mandado mensajes y no nos contesta", narraron los docentes.

Además del apoyo material, el magisterio está a la espera de la acción legal ante la Fiscalía General del Estado.

"Uno de los acuerdos que se realizó con la presidenta en esa reunión es que reuniéramos todos los documentos y en colectivo de todos los implicados realizarían la denuncia colectiva, y estamos a la espera", agregaron los afectados, quienes señalaron que casi 50 vehículos de la zona fueron destruidos en los ataques.

Los docentes insistieron en que el autobús no era solo para el magisterio, sino un servicio para todo el pueblo de Aguililla y municipios aledaños.

"Lo que esta unidad representa para una comunidad tan golpeada por diversas circunstancias sociales es muy significativo", expresaron los docentes.