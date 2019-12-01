Tras 13 años sin certeza jurídica, benefician a más de 180 personas con la entrega de escituras públicas correspondientes al Programa de Regularización Territorial del Municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 27 de marzo de 2026.- Después de 13 años, al menos 184 personas se beneficiaron con la entrega de escrituras públicas correspondientes al Programa de Regularización Territorial del Municipio de Querétaro, por lo que ahora podrán tener sus escrituras públicas en lo individual y con ello tener una mejor calidad de vida, además de una mayor tranquilidad respecto a su patrimonio.

Al encabezar la entrega de escrituras, el alcalde capitalino, Felifer Macías Olvera, encabezó la entrega de escrituras públicas correspondientes al Programa de Regularización Territorial del Municipio de Querétaro, en compañía del secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero, con lo cual se busca brindar certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la incorporación al ordenamiento territorial urbano para las familias queretanas.

“Pues por eso, amigas y amigos, yo los convoco a cuidar esta tierra, a decirles que cuentan con su gobierno municipal, que cuentan con su alcalde, con Felifer Macías, así el día de hoy, cumpliendo compromisos, dando resultados. No nos dedicamos nada más a echar rollo, a dar discursos, porque hoy, con las escrituras que les estamos dando, estamos cumpliendo compromisos y estamos dando resultados, porque así trabajamos en mi administración, en el municipio de Querétaro”.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de 10 escrituras públicas de las cuales cinco corresponden a la vertiente de Predios Familiares y cinco más de la vertiente Asentamiento Humano Lindavista destacó la ardua labor que realiza en favor de las y los capitalinos para proteger su patrimonio, así como para dar cumplimiento a los compromisos dentro del municipio.

Macías, después de 13 años, las 184 personas beneficiarias, de ambas vertientes, podrán tener sus escrituras públicas en lo individual y con ello tener una mejor calidad de vida, además de una mayor tranquilidad respecto a su patrimonio.

“Este programa busca beneficiar a aquellos ciudadanos que sean poseedores o se encuentren en asentamientos irregulares, para que puedan cumplir con lo establecido en la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos Rústicos y Sociales del Estado de Querétaro, así como también con la Ley Agraria bajo el régimen ejidal y sean poseedores de fracciones solares en el Registro Agrario Nacional”.

Gerardo Romero Altamirano, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, señaló que han buscado acompañar a todas las personas que desde hace años han luchado por obtener uno de los documentos más importantes como lo es una escritura pública y que ahora les acredite legalmente su propiedad y que nadie se las pueda quitar para poder aprovecharla al máximo.

Refirió que las escrituras comprenden en el lado de Asentamiento Humano a localidades como Lindavista, Bosques del Cimatario, Juan Diego, Proyección 2000 y Revolución; por parte de Predios Familiares se incluyen algunas como Corea, Cerro de la Cruz, San José Buenavista, Cerro Colorado, Pie de Gallo, San Miguelito, Tlacote El Bajo y Mompaní.