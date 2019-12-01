Transportistas michoacanos denuncian extorsiones, cobros excesivos de grúas; demandan seguridad y mejor estructura carretera

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre del 2026.- Los transportistas de carga en Michoacán se movilizarán este lunes en demanda de mejores condiciones de seguridad y operación en las carreteras. Entre los problemas que enfrentan, afirmó Roberto Yáñez Aguilar, delegado en Morelia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), están los robos, las extorsiones, los cobros excesivos por servicios de grúa y las malas condiciones de infraestructura carretera.

Yáñez Aguilar señaló que los problemas no se limitan a la inseguridad en carretera. También acusó que algunos municipios aplican reglamentos de circulación que, según dijo, no están armonizados con las disposiciones federales. Esto, afirmó, deriva en restricciones para ingresar a las ciudades, infracciones y traslados a corralones.

El delegado denunció además el uso de grúas que no están autorizadas por la autoridad federal y cobran cantidades excesivas. Como ejemplo, mencionó servicios que pueden alcanzar los 100 mil pesos.

“En los municipios están haciendo sus propios reglamentos y no lo hacen en concordancia con las disposiciones federales, nos restringen circulación en las ciudades, nos están haciendo infracciones, remitiendo a corralones, y están luego usando grúas que no son autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que nos están haciendo unos cobros excesivos fuera de los lineamientos”, expresó.

Añadió que, en algunos casos, transportistas han reportado posibles acuerdos entre corporaciones municipales y empresas de grúas.

“Cuando son municipales que no se sujetan a la normatividad que pone la SCT, utilizan grúas que nos están cobrando 100 mil pesos por una arrastrada de un vehículo y llevarlo a corralón. Muchas veces están ahí en contubernio algunas corporaciones, como te decía, municipales con ellos, y pues son muchas; la verdad es incalculable luego el monto”, afirmó.

También advirtió que las restricciones para circular dentro de las ciudades pueden obligar a los transportistas a repartir de madrugada o durante la noche, horarios que, señaló, los exponen a robos y extorsiones.

El representante de CANACAR sostuvo que los conductores enfrentan extorsiones y cobro de piso, incluso en retenes de distintas autoridades. Según dijo, aunque algunos puntos de revisión deberían brindar seguridad, en ocasiones se convierten en espacios donde les exigen dinero.

“Extorsiones, cobro de piso, algunas autoridades en diferentes partes del país. Hay retenes de diferentes autoridades federales, estatales, y lejos de darnos seguridad en algunos de estos tipos de retenes, pues sirven para estarnos extorsionando”, declaró.

A la inseguridad agregó, se suman reducción de estímulos fiscales al autotransporte prevista en el próximo paquete fiscal. Aseguró que el sector sostuvo reuniones con legisladores, pero no obtuvo una respuesta favorable.

Reconoció que en Michoacán han tenido diálogo con autoridades estatales y destacó el apoyo del coordinador de la Guardia Nacional en la entidad, el general Roberto Molina. No obstante, dijo que la problemática es nacional y que, en otros estados, no han encontrado la misma apertura.

La movilización forma parte de un paro nacional convocado por organizaciones transportistas. En Morelia, indicó el delegado, la convocatoria es reunirse en el Estadio Morelos y salir una vez que los participantes estén organizados, con la intención de reducir al mínimo las afectaciones a la población.