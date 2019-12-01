Transportistas de Michoacán reportan más de 40 unidades calcinadas por narcobloqueos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 14:47:22

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- José Trinidad Martínez Pasalagua, líder de la Comisión Reguladora de Transporte de Michoacán, informó que más de 40 unidades del transporte público resultaron afectadas y quemadas durante los narcobloqueos registrados el pasado fin de semana, tras la detención y posterior muerte de un líder criminal.

Martínez Pasalagua lamentó la falta de respuesta de las autoridades ante la magnitud de las pérdidas, señalando que, a pesar de la gravedad de los hechos, ninguna autoridad se ha acercado para brindar apoyo a los afectados.

El líder transportista afirmó que ya se interpuso la denuncia correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, pero expresó su frustración ante la lentitud o falta de acción, "ya se presentaron, pero qué nos ganamos la verdad yo te digo el desinteres del gobierno hacia el transporte concesionado vemos nada más de que ya caminamos", apuntó en entrevista.

Las unidades quemadas se concentraron en varios puntos del estado, reportándose afectaciones en Apatzingán, Zitácuaro, Sahuayo, Jiquilpan , entre otros.

El representante recordó que no es la primera vez que el sector enfrenta pérdidas totales a causa de hechos de violencia, "aquí en Morelia nos quemaron 50 camiones en aquel entonces 2010 y dime si nos preguntaron qué requeríamos." Indicó que aquellas 50 unidades quemadas en 2010 tampoco fueron recuperadas.

Martínez Pasalagua concluyó señalando que las aseguradoras no cubren este tipo de siniestros catalogados como vandalismo o hechos naturales, por lo que la organización se encuentra evaluando la manera de apoyar a los propietarios afectados.