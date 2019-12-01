Transportistas bloquean por nueve minutos el acceso a Uruapan; rechazan revisiones a camiones aguacateros

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 11:49:09

Uruapan, Michoacán, a 30 de octubre del 2026.-Transportistas de carga, principalmente quienes trasladan aguacate, bloquearon durante alrededor de nueve minutos el acceso a la ciudad de Uruapan, en protesta por las revisiones que productores realizan a camiones cargados con fruta.

Los transportistas señalaron que están en desacuerdo con que se detengan las unidades para verificar si el aguacate procede de otros estados.

Afirmaron que los productores no tienen atribuciones para inspeccionar los vehículos ni determinar el origen de la carga.

En la misma zona se encontraban cortadores y productores de aguacate, quienes decidieron replegarse y retirarse unos metros para evitar una confrontación con los transportistas.

El bloqueo fue breve y duró aproximadamente nueve minutos.

Los transportistas argumentan que están resultando afectados económicamente con las acciones de los productores de aguacate.