Transporte eléctrico gratuito iniciará servicio en dos meses en la capital queretana: Felifer Macías 

Querétaro, Querétaro, a 2 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, aseguró que en dos meses estará en operaciones el transporte eléctrico gratuito en el Centro Histórico, el cual tiene el objetivo de reforzar la movilidad en la capital.

“Nuestro proyecto de transporte eléctrico gratuito para el Centro Histórico está a punto de echarse a andar, ya el proyecto está listo en la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro y que lo venimos trabajando también con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), es decir, lo estamos trabajando en conjunto, es mi interés que tenga que estar la gente viendo ya estas unidades en prácticamente máximo dos meses, son camiones eléctricos, pero no camiones como los conocemos, especializados, muy bonitos que van a servir para hacer traslados en el primer cuadro de la ciudad de manera gratuita”, dijo.

Mencionó que este sistema de transporte ayudará a la movilidad de miles de usuarios del primer cuadro, además de que será innovador y a la altura de la ciudad.

“Hoy como nunca antes el derecho humano a la movilidad del municipio de Querétaro está en su mejor momento y es gracias a lo que estamos haciendo en el municipio de Querétaro, lo que es histórico, que no se había hecho antes, pero también en esta coordinación con el sistema Qrobici, el primer cuadro, prácticamente el área que es denominada patrimonio cultural”.

Confirmó que hasta el momento la administración capitalina no ha adquirido las unidades que brindarán el servicio, pero contarán con las características necesarias para poder ingresar por las calles estrechas del primer cuadro.

“Será operado por el municipio de Querétaro, así como operamos nuestro transporte nuestro sistema de movilidad gratuita en las comunidades, el transporte estudiantil, el transporte nocturno, lo operará el municipio de Querétaro, pero como ustedes saben, nuestro sistema de movilidad gratuita está enlazada a QroBús, para poder así ser exponencial en los en los servicios que ofertamos”.