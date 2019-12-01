Martina Pérez reporta 22 casos de sarampión en Querétaro 

Santiago de Querétaro, Querétaro, 02 de marzo de 2026.- La titular de la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, informó que hay 22 casos confirmados de sarampión; mientras que en el caso de varicela se ha detectado un incremento de 71 por ciento, al mismo período del año pasado, es decir, de enero a la fecha se ha tenido un acumulado de 168 casos.

Afirmó que en el caso del sarampión, el municipio de Querétaro es donde se tienen más registros, con 15 casos; sin embargo, estos brotes se han dado en núcleos familiares y no se han extendido a la comunidad.

“Llevamos un acumulado de 22 casos; de estos, 15 en el municipio de Querétaro, aquí lo trascendente es que, aunque ya hemos tenido retransmisión dentro de las familias, hay dos pequeños brotes dentro de las familias que no se han extendido a la comunidad; seguimos trabajando de forma intensa en la vacunación”, dijo.

En cuanto a varicela, señaló que existe un incremento del 71 por ciento en comparación con el año pasado,

la titular de SESA reportó un incremento de aproximadamente 71% en comparación con el mismo periodo del año pasado, con 168 casos acumulados, por lo que también se invitó a la población a vacunarse para este virus, principalmente para los menores de 12 meses.

“En cuanto a varicela sí tenemos un incremento comparado con el mismo periodo del año pasado de más o menos un 71%; llevamos 168 casos”.

La secretaria explicó que la varicela es prevenible por vacunación, aunque no forma parte del esquema básico de vacunación, por lo que la disponibilidad de dosis puede variar por año.