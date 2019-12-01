¡Trámites más cerca de ti! Semigrante lleva atención directa a familias michoacanas

Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) pondrá en marcha un programa piloto de módulos móviles de atención en los municipios de Morelia, Uruapan y Zamora, en espacios públicos de alta afluencia como plazas y mercados, con el objetivo de acercar servicios a las personas migrantes y sus familias.

A través de estos módulos, la Semigrante ofrecerá atención directa y personalizada en procesos como el trámite de la Tarjeta Orgullo Migrante, la gestión y orientación en trámites de visa, así como asesoría sobre los distintos programas y servicios que brinda la dependencia en favor de los connacionales, personas deportadas y sus familias.

El titular de la Semigrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que esta estrategia busca eliminar barreras y facilitar el acceso a los apoyos gubernamentales. “Queremos que los servicios de la Secretaría del Migrante lleguen a donde está la gente. Estos módulos nos permitirán estar en territorio, en plazas y mercados, para escuchar de frente a las familias migrantes y acompañarlas en sus trámites y necesidades”, declaró.

Esta etapa piloto permitirá evaluar el impacto de esta iniciativa, para posteriormente ampliar su implementación a otros municipios del estado, con prioridad en las regiones de alta movilidad migrante.

De esta forma, la Semigrante reafirma su compromiso de atender con cercanía, sensibilidad y eficiencia a las y los michoacanos en contexto de movilidad, con el objetivo de fortalecer la vinculación directa con la comunidad.