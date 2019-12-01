Trabajo coordinado garantiza atención a víctimas: CEEAV

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 09:54:27

Morelia, Michoacán; 27 de enero de 2025.- El trabajo coordinado y la suma de esfuerzos garantizan una atención eficiente e integral a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, indicó el titular de la CEEAV, Víctor Manuel Serrato Lozano.

Lo anterior al reunirse con el alcalde de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza, en seguimiento a las acciones de atención a las víctimas directas e indirectas de los hechos de violencia ocurridos en el mes de diciembre en el municipio.

En el encuentro, el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, destacó la voluntad y compromiso del presidente municipal para avanzar hacia mejores esquemas de colaboración institucional.

Dijo que el trabajo con los municipios debe ser permanente, para coadyuvar a generar una cultura de paz, basada en el respeto y la no violencia.