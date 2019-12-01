Trabajadores del IMSS Apatzingán salen a protestar a las calles

Trabajadores del IMSS Apatzingán salen a protestar a las calles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 17:03:54
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Apatzingán, Michoacán, 4 de octubre de 2026.- Trabajadores del IMSS marcharon de manera pacífica para denunciar la falta de insumos, medicamentos y personal, así como exigir mejores condiciones de trabajo, salarios dignos y certeza para su retiro.

La doctora Adriana Barriga Arteaga, del HGSMF 09, señaló que la falta de cirujanos y material provoca interrupciones en las cirugías. Además, explicó que deben doblar turnos y hasta barrer y trapear sus áreas por la falta de personal de limpieza.

Los trabajadores también denunciaron que en los últimos meses ya no hay boletos para el traslado de pacientes que requieren atención en otros hospitales, y que existen carencias en servicios como rayos X e incluso para realizar estudios de laboratorio.

Advirtieron que estas condiciones afectan a los derechohabientes, quienes enfrentan largas esperas para sus consultas y dificultades para recibir sus medicamentos completos.

Los manifestantes pidieron a las autoridades del IMSS y a sus representantes sindicales escuchar sus demandas y dar soluciones. Aseguraron que quieren contar con lo necesario para trabajar y brindar una atención digna a los pacientes.

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