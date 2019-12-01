Trabaja CEEAV para garantizar derecho a la verdad y la justicia, a las víctimas de los hechos en Coahuayana

Morelia, Michoacán; 12 de diciembre de 2025. La atención integral, la reparación del daño y el acceso a la justicia son los tres ejes fundamentales sobre los que trabaja la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en el hecho de violencia ocurrido en Coahuayana, indicó su titular Víctor Manuel Serrato Lozano.

El Comisionado estatal, dio a conocer que, a través de la Unidad Regional de Lázaro Cárdenas, se mantiene la atención puntual a las víctimas directas e indirectas de las que hasta el momento se tiene conocimiento.

Dio a conocer que los servicios que la CEEAV ha brindado se refieren a las asesorías jurídicas, atención psicológica, acompañamiento en trámites médicos, pagos por gastos de atención médica y traslados.

En ese sentido, aseveró que la Comisión está cumpliendo con el acompañamiento a las víctimas y víctimas indirectas, pero además participa en las acciones interinstitucionales de los tres niveles de gobierno, de manera que este hecho no quede impune y se castigue a los responsables, para garantizar a las personas afectadas el derecho a la verdad y la justicia.