Trabaja ayuntamiento de Huetamo en el mejoramiento del atrio de la iglesia de Purechucho 

Trabaja ayuntamiento de Huetamo en el mejoramiento del atrio de la iglesia de Purechucho 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 13:35:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, a 29 de agosto 2025.- Después de haber rehabilitado el atrio de la parroquia de San Juan Bautista, se ha tomado la decisión de hacer lo mismo con las otras dos parroquias principales, empezando con la de Purechucho y posteriormente seguirá la de Cutzeo. 

Estos trabajos incluyen remodelación de las jardineras, pintura, áreas verdes, e iluminación del edificio parroquial, lo que representa una gran oportunidad para los fieles católicos para poder admirar la arquitectura de estos edificios.

En próximos días, se estarán entregando estas obras a los beneficiarios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Crecen los casos de abuso y violación en la región de Lázaro Cárdenas: Torres Piña
Hallan cadáver putrefacto en un barranco de Uruapan, Michoacán
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán
Mujer intenta apuñalar a médico del IMSS en Chihuahua; le sugirió bajar de peso y no le pareció
Así fue la historia de los dos adolescentes privados de la libertad en Pénjamo por grupo delincuencial jalisciense; los rescataron con vida pero uno de ellos murió por las inhumanas condiciones
Comentarios