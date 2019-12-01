Trabaja ayuntamiento de Huetamo en el mejoramiento del atrio de la iglesia de Purechucho 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 13:35:12

Huetamo, Michoacán, a 29 de agosto 2025.- Después de haber rehabilitado el atrio de la parroquia de San Juan Bautista, se ha tomado la decisión de hacer lo mismo con las otras dos parroquias principales, empezando con la de Purechucho y posteriormente seguirá la de Cutzeo.

Estos trabajos incluyen remodelación de las jardineras, pintura, áreas verdes, e iluminación del edificio parroquial, lo que representa una gran oportunidad para los fieles católicos para poder admirar la arquitectura de estos edificios.

En próximos días, se estarán entregando estas obras a los beneficiarios.