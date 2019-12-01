Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; califica de "falsos" los rumores

Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; califica de "falsos" los rumores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 09:22:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 13 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo calificó de “falsos” los rumores que aseguran la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que participan con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en operaciones contra el crimen organizado.

En ese sentido, la mandataria mexicana rechazó la versión que publicó la agencia Reuters sobre la presunta colaboración de la agencia estadounidense en la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, líder del Cártel de Sinaloa.

El medio de comunicación citado publicó un trabajo periodístico en el que aseguró que fue gracias a elementos de la CIA que las autoridades mexicanas dieron con el paradero de “El Ratón”, líder de “Los Chapitos”, quien posteriormente fue extraditado a EEUU, donde se declaró culpable de múltiples delitos relacionados con narcotráfico.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal  insistió en que México sólo existe coordinación de comunicación con las agencias estadunidenses, mientras que las operaciones contra el crimen organizado son realizadas exclusivamente por instituciones nacionales: la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo sin vida de una persona cerca de Celaya, Guanajuato
Vinculan a proceso a hombre por tentativa de homicidio en San Miguel de Allende
Cae presunto líder criminal del Estado de México; lo acusan de delitos de fuero federal
Camioneta de la Guardia Civil se estrella en la Siglo XXI; hay una oficial herida
Más información de la categoria
Con captura de mano derecha de Adán Augusto López, Paraguay le cierra la puerta al crimen, asegura su Presidente: Califica a Bermúdez Requena como uno de los capos más buscados de México 
Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalpa sube a 11; investigan causas de la tragedia
Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; califica de "falsos" los rumores
ONU vota a favor de una solución de dos Estados en crisis Israel-Palestina
Comentarios