Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalpa sube a 11; investigan causas de la tragedia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 10:46:32

Ciudad de México, a 13 de septiembre 2025.- La cifra de personas fallecidas a causa de la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, ascendió a 11 de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Asimismo, la Policía capitalina informó que aún hay 43 personas hospitalizadas con diferentes estados de salud y 29 de las víctimas fueron dadas de alta.

Se dio a conocer que las víctimas presentaron principalmente quemaduras de segundo y tercer grado e intoxicaciones.

Por otra parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó que la empresa Transportadora Silza, responsable de la pipa, no contaba con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental vigentes durante 2025.

Mientras tanto, las autoridades capitalinas investigan la causa de la tragedia y persiguen principalmente dos hipótesis: la unidad de carga se impactó con un objeto sólido que provocó la fuga de gas LP y la posterior explosión, o el conductor viajaba a exceso de velocidad y generó la catástrofe.