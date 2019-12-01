Torres Piña reconoce en Tlalpujahua una historia de lucha, arte y trabajo

Tlalpujahua, Michoacán, 11 de julio de 2026- Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, inició la segunda parte de su jornada por el oriente michoacano, con un recorrido por distintos espacios representativos de Tlalpujahua, donde reconoció la historia, la vocación turística y el trabajo artesanal que han convertido al municipio en uno de los principales referentes culturales de Michoacán.

La visita comenzó en la reconocida Villa de Santa Claus, espacio que atrae a miles de visitantes durante todo el año y que refleja la creatividad de las familias dedicadas a la producción artesanal y a la construcción de experiencias turísticas vinculadas con la identidad del municipio.

Posteriormente, Torres Piña conoció un taller de esferas elaboradas mediante la técnica de vidrio soplado, uno de los oficios que distinguen a Tlalpujahua dentro y fuera del país. Durante el encuentro, destacó el conocimiento, la paciencia y la habilidad que requiere cada pieza, así como la importancia de fortalecer la promoción y comercialización del trabajo realizado por las y los artesanos.

El recorrido continuó por las calles principales del Centro Histórico, donde conversó con comerciantes y propietarios de negocios locales sobre los retos que enfrentan para mantener sus actividades, atraer visitantes y aprovechar de mejor manera el potencial turístico de la región.

Torres Piña señaló que el desarrollo de Tlalpujahua no puede entenderse sin quienes diariamente abren sus talleres, comercios, restaurantes y espacios culturales. Subrayó que escuchar directamente a estos sectores permite conocer tanto los avances del municipio como las necesidades que todavía deben atenderse para generar más oportunidades y bienestar.

Como parte de la jornada, visitó el museo dedicado a los hermanos López Rayón, figuras fundamentales de la lucha por la Independencia de México y parte esencial de la memoria histórica del municipio. Destacó que Tlalpujahua no solamente aporta artesanía y turismo, sino también una profunda tradición de lucha por la libertad, la soberanía y la construcción de la nación.

Finalmente, Torres Piña se reunió con el maestro Luis Guillermo Olay Barrientos, artista plumario y del popotillo, cuyo trabajo preserva técnicas artesanales de gran valor histórico y cultural. Durante la visita, reconoció la trayectoria del creador y la importancia de transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones.

“Tlalpujahua es historia, oficio y talento. Su grandeza está en las manos de sus artesanos, en la memoria de quienes lucharon por la patria y en las familias que todos los días sostienen la actividad turística y comercial del municipio. Conocer su trabajo es también reconocer todo lo que Michoacán aporta a México”, afirmó Torres Piña.