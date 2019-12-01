Empleado de gasolinera resulta lesionado tras ser agredido con una sierra en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 13:32:19

Uruapan, Michoacán, 12 de julio de 2026.- Un trabajador de una estación de servicio resultó lesionado en una mano luego de ser agredido por un hombre con una sierra, tras una discusión registrada la noche del sábado sobre la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de San José de la Mina.

De acuerdo con información preliminar, el altercado inició por causas que no han sido precisadas. En medio de la confrontación, el presunto agresor sacó una sierra y atacó al empleado, provocándole heridas cortantes en una de sus manos.

Tras la agresión, el responsable escapó del lugar con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado y, tras valorarlo, determinaron que las heridas no ameritaban su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores con el objetivo de localizar al presunto responsable; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas.