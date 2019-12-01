Torres Piña ordena frenar retenes carreteros de la Fiscalía en Michoacán

Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2025.- En un paso que busca garantizar el respeto a los derechos humanos y reforzar el apego a la legalidad, el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, emitió una circular obligatoria que prohíbe la instalación de retenes o puntos de revisión por parte del personal de la Fiscalía General del Estado en cualquier punto del territorio michoacano.

La disposición, firmada en uso de las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Constitución Federal, establece que estos dispositivos solo podrán colocarse en el marco de operativos conjuntos con autoridades federales y siempre bajo un esquema de coordinación interinstitucional tanto con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Torres Piña precisó que la participación de la Fiscalía en dichos operativos se limitará a controles provisionales de carácter preventivo, en colaboración con otras corporaciones, sin que ello afecte las atribuciones del personal ministerial, policial y pericial para investigar delitos, actuar ante sospecha fundada, realizar detenciones en flagrancia o casos urgentes, prevenir ilícitos o rescatar víctimas, conforme lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El fiscal recalcó que esta instrucción es de cumplimiento obligatorio para todas las áreas de la institución y deberá ejecutarse con estricto apego a la legalidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la circular detalla que cualquier incumplimiento podrá ser denunciado ante la Contraloría Interna, ya sea por vía telefónica, correo electrónico o a través de la plataforma digital oficial, con el fin de garantizar la supervisión y sanción de prácticas contrarias a la nueva disposición.