Torres Piña: Michoacán exige honestidad, escuchar, dialogar y no traicionar al pueblo

Torres Piña: Michoacán exige honestidad, escuchar, dialogar y no traicionar al pueblo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 14:24:13
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Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- “En la Secretaría de Gobierno aprendí que Michoacán no se gobierna desde la imposición. Se gobierna escuchando a sus municipios, comunidades, pueblos originarios, organizaciones y sectores sociales; mirando de frente los problemas y buscando acuerdos sin abandonar los principios”, afirmó Carlos Torres Piña.

Desde esa responsabilidad conoció de cerca los conflictos, las desigualdades regionales y los retos de gobernabilidad de un estado diverso y complejo. La experiencia le confirmó que la estabilidad no significa guardar silencio ante los problemas, sino atenderlos con diálogo, presencia territorial, coordinación y respeto a la gente.

“Los valores de la Cuarta Transformación también se aplican al gobernar: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; ejercer el poder con humildad y entender que ningún cargo está por encima de las personas. Esa experiencia me enseñó que Michoacán necesita firmeza para tomar decisiones, pero también sensibilidad para escuchar y capacidad para construir unidad”, sostuvo.

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