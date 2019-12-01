Torres Piña llama a evitar polarización; proceso interno está cerrado

Torres Piña llama a evitar polarización; proceso interno está cerrado
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 14:24:21
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Morelia, Michoacán, a 19 de octubre del 2026.- Carlos Torres Piña, coordinador estatal de los Comités en la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, consideró necesario evitar la polarización en Michoacán, sino más bien procurar la unidad. Ante la persistencia del grupo político de Raúl Morón Orozco para que haya una nueva encuesta, recalcó que el proceso interno de Morena ya está cerrado.

En conferencia de prensa, el morenista señaló que actualmente se vive en la entidad un proceso de consulta, de encuentro y diálogo con la ciudadanía, a través de los diálogos “La 4T te Escucha”, con los que buscan conocer el sentir y necesidades de los michoacanos, por lo que esperan visitar los 113 municipios antes de que termine el año.

Asimismo, destacó que el movimiento de la Cuarta Transformación actualmente se encuentra en otras etapas de definiciones, con convocatorias distritales y municipales, por lo que la etapa estatal ya es un proceso cerrado.

“Vamos a traer también asambleas informativas en secciones de los municipios en los recorridos que estaremos haciendo en los próximos días, semanas, meses”.

Sobre la suma a sus trabajos de integrantes del equipo de Raúl Morón, Torres Piña señaló que han comenzado a reunirse con ellos y sus propios colectivos, para que puedan acompañar los trabajos que están ya agendados y con los que esperan visitar los 113 municipios durante lo que queda del 2026.

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