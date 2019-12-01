Torres Piña llama a construir con el pueblo una nueva etapa de desarrollo para Maravatío

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 13:59:49

Maravatío, Michoacán, a 10 de julio 2026.- Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, llamó a los sectores sociales, productivos y comunitarios de Maravatío a propiciar una “nueva etapa” para el municipio, en la que prevalezca un diálogo permanente, la escucha y la defensa de la transformación.

Durante una rueda de prensa en Maravatío, explicó que el encargo recibido como aspirante morenista, consiste en recorrer los municipios de Michoacán, acercarse al pueblo y recoger directamente sus preocupaciones.

Señaló que las alianzas más importantes no deben establecerse únicamente entre grupos políticos, sino con quienes todos los días sostienen la vida económica y social de las comunidades michoacanas.

“Tenemos que hacer equipo, sobre todo, con el pueblo. Buscar a todos los sectores sociales, porque es principalmente con ellos con quienes debemos construir compromisos y soluciones”, expresó.

Torres Piña aseguró que en cada municipio se han realizado encuentros con sectores representativos de su dinámica económica, social y comunitaria, y aseguró que no se trata solamente de informar y defender los avances de la transformación, sino de escuchar las necesidades específicas de cada región para integrarlas a una visión de desarrollo estatal.

En el caso de Maravatío, destacó la necesidad de dar un nuevo impulso al campo, fortalecer los precios de garantía, facilitar el acceso al agua, mejorar la seguridad y continuar con la rehabilitación de carreteras.

La modernización de la carretera Maravatío-Zitácuaro, será fundamental para mejorar la conectividad, facilitar el traslado de mercancías y fortalecer la economía regional, consideró.

También resaltó la riqueza ambiental y turística del oriente de Michoacán, pues recordó que la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca atrae visitantes nacionales e internacionales, mientras que Tlalpujahua representa un referente mundial por su producción artesanal de esferas.

Por ello, consideró indispensable generar condiciones, infraestructura y facilidades para que el turismo no deje de elegir a Michoacán como un destino.

Al abordar la seguridad, afirmó que los resultados alcanzados durante su paso por la Fiscalía General del Estado partieron de una premisa clara: primero, poner orden dentro de la institución para después, recuperar la autoridad frente a la sociedad.

“Si tú pones orden en la parte interna, vas a tener autoridad para poner orden hacia afuera”, señaló.

Explicó que durante su gestión se trabajó para eliminar retenes en los que pudieran cometerse abusos o extorsiones, reducir los márgenes de corrupción y sensibilizar al personal en la atención a las víctimas.

Recordó que nadie acude a la Fiscalía por gusto, sino porque ha sufrido un delito y necesita encontrar respaldo, justicia y un trato digno.

Torres Piña añadió que, con la implementación del Plan Michoacán, se han reducido de manera sustancial distintos delitos de alto impacto. Sin embargo, advirtió que la seguridad también debe atenderse desde la prevención, particularmente entre niñas, niños y jóvenes, para evitar que sean reclutados por grupos delictivos.