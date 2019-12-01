Torres Piña fortalece en la Ciénega de Chapala la defensa de la transformación

Torres Piña fortalece en la Ciénega de Chapala la defensa de la transformación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 20:33:46
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Vista Hermosa, Michoacán, a 16 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña, el líder estatal más consolidado de Morena en Michoacán, recorrió Venustiano Carranza y Vista Hermosa para mantener el diálogo directo con la gente de la Ciénega de Chapala. En La Palma se reunió con familias dedicadas a la pesca y con liderazgos comunitarios que recordaron las calles que ayudó a gestionar desde su etapa como diputado, muestra de una relación con la región construida durante años con cercanía, trabajo y resultados.

En San Pedro Cahro visitó un gran taller industrial de herrería que genera numerosos empleos y refleja la capacidad productiva de esta zona del estado. Originario de Paracho y con más de veinte años recorriendo Michoacán, Torres Piña afirmó que la transformación también se sostiene con el esfuerzo de quienes pescan, trabajan, emprenden y crean fuentes de ingreso para sus comunidades.

Más tarde, ante una nutrida asamblea en Vista Hermosa, Carlos Torres Piña llamó a defender los avances alcanzados por Morena y a mantener la unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sostuvo que la transformación y la soberanía nacional se fortalecen desde el territorio, escuchando al pueblo y reconociendo a quienes producen y construyen bienestar en cada región de Michoacán.

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