Torres Piña convoca a los pueblos originarios para fortalecer el autogobierno y ampliar sus derechos

Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2026.- Ante representantes de 32 comunidades indígenas, el coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Carlos Torres Piña, anunció que a finales de noviembre o principios de diciembre convocará a un gran encuentro de los pueblos originarios de Michoacán, con el propósito de construir una agenda común que permita fortalecer el autogobierno, ampliar el acceso a los programas públicos y atender las necesidades de desarrollo de las comunidades. Durante la reunión ante autoridades de 32 comunidades originarias, refrendó su compromiso de defender la autonomía indígena y continuar impulsando el reconocimiento de sus derechos.

Torres Piña recordó que, cuando inició la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en 2021, Michoacán contaba con apenas ocho comunidades con autogobierno, mientras que actualmente son 56 las que ejercen este derecho. Destacó que las reformas a la Ley Orgánica Municipal y a la Constitución estatal permitieron reconocer a las comunidades indígenas con autogobierno como un cuarto orden de gobierno y garantizar su participación directa en la administración de los recursos públicos que les corresponden.

Explicó que los gobiernos de la Transformación han representado un avance para los pueblos originarios con resultados concretos: ahora las propias comunidades pueden decidir si su prioridad es construir una red de agua potable, pavimentar una calle, mejorar el alumbrado o adquirir equipamiento, sin depender de las decisiones de los ayuntamientos.

El coordinador explicó que el próximo encuentro reunirá tanto a las autoridades de autogobierno como a representantes de comunidades que todavía no ejercen este derecho, para establecer mesas de trabajo y definir soluciones a corto, mediano y largo plazo. En la reunión participaron autoridades comunales de distintas regiones del estado, entre ellas Juan Paz Aguilera, de Zacán; Marcelino Martínez Reyes, de Pamatácuaro; Héctor Daniel Mendoza Salvador, de Tarecuato; Rigoberto Cortés Sánchez, de Tomendán; José Mijail Arévalo Hernández, de San Felipe de los Herreros; Eusebio Reyes, de Donaciano Ojeda, y Prisciliano Rodríguez, de Ahuiran, además de la diputada Belinda Iturbide Díaz. Torres Piña sostuvo que la transformación de Michoacán debe seguir construyéndose desde las comunidades, respetando sus decisiones y fortaleciendo las herramientas jurídicas y presupuestales que hacen efectiva su autonomía.