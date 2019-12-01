Torres Piña: con honestidad venimos del pueblo y Morena hoy lo representa

Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- “Soy de Paracho, vengo de una familia trabajadora y sé que en muchos hogares cada peso cuenta. Por eso, cuando llegó el momento de elegir entre conservar una posición o acompañar al pueblo, decidí estar con Andrés Manuel López Obrador y con la transformación”, afirmó Carlos Torres Piña.

Después de 23 años de militancia en un instituto político, Torres Piña renunció en 2019 al considerar que ese partido había perdido su rumbo. Se incorporó a Morena y acompañó desde la Cámara de Diputados la primera etapa del gobierno de López Obrador, en la que pensiones, becas y apoyos directos comenzaron a consolidarse como derechos.

“Mi decisión no fue cambiar de partido para buscar un cargo. Fue elegir de qué lado quería estar: del lado del pueblo, de la lucha contra los privilegios y de una forma de gobernar que pone primero a quienes durante décadas fueron olvidados”, sostuvo.