Tormenta eléctrica obliga a parar el teleférico de Uruapan; ya fue restablecido el servicio

Tormenta eléctrica obliga a parar el teleférico de Uruapan; ya fue restablecido el servicio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 22:42:15
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Uruapan, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- La operación del teleférico en Uruapan se vio interrumpida temporalmente este lunes debido a las condiciones climatológicas adversas provocadas por una tormenta eléctrica en el municipio, medida que se implementó como parte de los protocolos de seguridad para proteger a las y los usuarios.

Ante esta situación, el personal encargado del servicio actuó de manera inmediata al suspender el acceso de pasajeros, evitando así cualquier riesgo durante el fenómeno meteorológico. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a no atender información difundida en plataformas no verificadas.

Una vez que las condiciones del clima mejoraron y tras verificar que no existían riesgos, las autoridades determinaron reanudar las operaciones del teleférico, garantizando que el servicio pudiera retomarse de forma segura.

Actualmente, el teleférico opera con normalidad y continuará brindando servicio en su horario habitual hasta las 23:00 horas, por lo que se invita a la población a mantenerse atenta a futuros avisos a través de los medios oficiales.

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