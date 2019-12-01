Tormenta del sábado equivale a 21 días de lluvias: Protección Civil y Bomberos de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 15:07:19

Morelia, Michoacán; 12 de julio de 2026.- La tormenta registrada la tarde y noche del sábado pasado en Morelia, equivale a 21 días de lluvias debido a la gran cantidad de agua que cayó en distintos puntos de la ciudad, informó el coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Francisco Lara Medina.

Explicó que el reporte de la institución es de 85 milímetros, lo que representa a 85 litros de agua por metro cuadrado, una cantidad que supera los índices normales de lluvia.

Francisco Lara Medina, mencionó que desde el primer momento, brigadas intermunicipales se desplazaron a zonas prioritarias para brindar atención a las y los morelianos, sobre todo en colonias aledañas a ríos y vialidades con encharcamientos.

Agregó que el Gobierno de Morelia se mantiene alerta debido a que el pronóstico advierte que las lluvias continuarán, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a atender las indicaciones en los canales oficiales.