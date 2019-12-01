Toño Ixtláhuac reconoce respaldo del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para fortalecer el comercio en San Felipe de los Alzati

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:15:43

Zitácuaro, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- El presidente municipal de la Heroica Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, asistió a la inauguración del Corredor Comercial de San Felipe de los Alzati, una obra que fortalece el comercio local y brinda mejores condiciones para las y los comerciantes de esta tenencia.

El nuevo espacio cuenta con 21 locales comerciales y 525 metros cuadrados de construcción, infraestructura que permitirá impulsar la actividad económica y generar nuevas oportunidades para las familias de la comunidad.

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de seguir impulsando proyectos que dignifiquen los espacios de comercio tradicional y fortalezcan el desarrollo de las comunidades del municipio.

“San Felipe es una comunidad con una gran vocación de trabajo. Hoy no solo se inaugura una obra para los comerciantes tradicionales; también se reafirma el compromiso de seguir mejorando las condiciones de esta comunidad que durante muchos años estuvo rezagada”, expresó.

Antonio Ixtláhuac agradeció el respaldo del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por seguir impulsando obras de infraestructura que contribuyen al desarrollo de Zitácuaro y de la región oriente del estado.

Asimismo, reconoció el acompañamiento del Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Michoacán, Rogelio Zarazúa Sánchez, y destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ha permitido avanzar en proyectos estratégicos para el municipio.

El Presidente Municipal subrayó que actualmente se desarrolla en Zitácuaro una de las intervenciones de infraestructura más importantes en la historia reciente del municipio, con más de 19 kilómetros de modernización carretera, lo que fortalecerá la conectividad con el centro del país y con la capital del estado.

Finalmente, el alcalde reiteró que el Gobierno de la Heroica continuará trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para impulsar obras que fortalezcan el comercio local, la conectividad y el bienestar de las comunidades.