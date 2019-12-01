Aseguran municiones, estupefacientes, equipo táctico y “ponchallantas” en Santa Rosa de Lima; hallan camioneta con placas de Michoacán

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 21:40:51

Villagrán, Guanajuato, 12 de marzo de 2026.– En la comunidad de Santa Rosa de Lima fueron localizados y asegurados diversos objetos presuntamente vinculados con actividades delictivas, entre ellos municiones, droga, equipo táctico, artefactos conocidos como “ponchallantas” y una camioneta con placas del estado de Michoacán, durante un operativo de vigilancia realizado por corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información oficial, el hallazgo ocurrió mientras elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con personal de la Guardia Nacional, realizaban recorridos preventivos en la zona con el objetivo de inhibir la comisión de delitos.

Durante el patrullaje, los efectivos detectaron una camioneta que presentaba características que llamaron su atención, por lo que procedieron a realizar una revisión preventiva del vehículo y del área cercana.

En el sitio fueron asegurados 65 cartuchos útiles calibre 7.62, así como un cargador para arma larga. También se localizó un chaleco balístico con placas, además de 16 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, dispositivos que suelen utilizarse para dañar neumáticos de vehículos y obstaculizar el paso.

Asimismo, los uniformados encontraron 11 bolsas que contenían aproximadamente 640 gramos de hierba verde con características similares a la marihuana.

La camioneta involucrada portaba placas del estado de Michoacán, por lo que también fue asegurada y trasladada junto con los demás indicios para quedar a disposición de la autoridad competente, instancia que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su posible relación con actividades ilícitas y dar con los responsables.

Autoridades señalaron que este tipo de aseguramientos forman parte de las acciones coordinadas que se realizan de manera permanente en el estado para reducir la movilidad y capacidad logística de grupos delictivos