Sujetos armados quitan la vida a Claudia Ivett Rodríguez, líder del PRI en la Costa Chica de Guerrero

Acapulco, Guerrero, a 12 de marzo de 2026.- El asesinato de una dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la región de la Costa Chica de Guerrero generó condenas dentro del partido y exigencias de justicia por parte de sus representantes. La víctima fue identificada como Claudia Ivett Rodríguez, quien encabezaba las actividades del tricolor en esa zona del estado.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, confirmó el homicidio y expresó su rechazo a lo ocurrido a través de redes sociales, donde calificó el hecho como un “cobarde asesinato”. Asimismo, manifestó su solidaridad con los familiares y personas cercanas a la dirigente.

En su mensaje, el legislador exigió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer el crimen y castigar a los responsables. “Este crimen no puede quedar impune. Exigimos justicia”, señaló en su publicación.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos por medios locales, Claudia Ivett Rodríguez también se desempeñó como comisaria en la comunidad de Milpillas. La noche del miércoles 11 de marzo se encontraba atendiendo una tienda de barrio ubicada a un costado de la carretera Acapulco - Pinotepa Nacional, cuando sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego en su contra antes de darse a la fuga.

Tras el ataque, personal de la Fiscalía estatal acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar las primeras diligencias. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso ni se ha informado sobre posibles detenidos.