Enfrentamiento en carretera de Apatzingán, Michoacán: atacan a fuerzas federales y abandonan camioneta robada con armamento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 21:31:47

Apatzingán, Mich., a 12 de marzo de 2026. — Momentos de tensión se vivieron la tarde de este jueves en un tramo carretero del municipio de Apatzingán, luego de que presuntos sicarios armados atacaran a balazos a personal policial y militar durante un recorrido de vigilancia, lo que desató un breve enfrentamiento que terminó con la huida de los agresores hacia la sierra.

Se logró saber que los elementos realizaban patrullajes de prevención del delito sobre la carretera Apatzingán–Santiago Acahuato cuando detectaron a unos 50 metros una camioneta tipo SUV blanca que circulaba en sentido contrario. Repentinamente, el vehículo se detuvo y dos hombres descendieron portando armas largas, abriendo fuego de inmediato contra las fuerzas de seguridad.

Ante la agresión, los uniformados descendieron de sus unidades y repelieron el ataque durante aproximadamente dos minutos, generándose un intercambio de disparos en plena carretera. Tras la balacera, los agresores aprovecharon la cercanía de la zona serrana para escapar entre la maleza, perdiéndose de vista.

Una vez que cesaron los disparos, los elementos se aproximaron con precaución al vehículo abandonado, donde encontraron señales evidentes del tiroteo: impactos de bala en el parabrisas, el medallón destruido y las puertas abiertas.

Dentro de la unidad, una camioneta Toyota RAV4 2025 de color blanco, los agentes localizaron material bélico, entre ellos armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

Al verificar el estatus del vehículo, las autoridades confirmaron que la camioneta contaba con reporte de robo, por lo que fue asegurada conforme al protocolo y trasladada mediante grúa a un corralón para su resguardo.

Posteriormente, el vehículo y el armamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, que inició las investigaciones correspondientes.

Pese al fuerte operativo desplegado en los alrededores, los hombres armados lograron escapar hacia la serranía, por lo que las autoridades mantienen las indagatorias para dar con su paradero.