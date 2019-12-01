México facilita evacuación de 1,200 connacionales desde países del Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 21:31:04

Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.- El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que el gobierno de México ha facilitado la evacuación de alrededor de mil 200 residentes y turistas mexicanos que se encontraban en distintos países del Medio Oriente.

El canciller explicó que estas acciones se llevaron a cabo mediante gestiones consulares coordinadas por las embajadas mexicanas establecidas en la región, con el objetivo de apoyar a los connacionales ante la situación que se vive en esa zona del mundo.

Las autoridades mexicanas detallaron que las evacuaciones se realizaron desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin, países donde se encontraban ciudadanos mexicanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que las representaciones diplomáticas continúan brindando asistencia y seguimiento a los mexicanos que permanecen en la región, con el fin de garantizar su seguridad y facilitar su retorno en caso de ser necesario.