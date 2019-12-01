México facilita evacuación de 1,200 connacionales desde países del Medio Oriente

México facilita evacuación de 1,200 connacionales desde países del Medio Oriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 21:31:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.- El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que el gobierno de México ha facilitado la evacuación de alrededor de mil 200 residentes y turistas mexicanos que se encontraban en distintos países del Medio Oriente.

El canciller explicó que estas acciones se llevaron a cabo mediante gestiones consulares coordinadas por las embajadas mexicanas establecidas en la región, con el objetivo de apoyar a los connacionales ante la situación que se vive en esa zona del mundo.

Las autoridades mexicanas detallaron que las evacuaciones se realizaron desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin, países donde se encontraban ciudadanos mexicanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que las representaciones diplomáticas continúan brindando asistencia y seguimiento a los mexicanos que permanecen en la región, con el fin de garantizar su seguridad y facilitar su retorno en caso de ser necesario.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto atacante de empleados de la FGE en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Una agente del MP murió y un elemento resultó herido 
Aseguran municiones, estupefacientes, equipo táctico y “ponchallantas” en Santa Rosa de Lima; hallan camioneta con placas de Michoacán
Enfrentamiento en carretera de Apatzingán, Michoacán: atacan a fuerzas federales y abandonan camioneta robada con armamento
Sujetos armados quitan la vida a Claudia Ivett Rodríguez, líder del PRI en la Costa Chica de Guerrero
Más información de la categoria
Cae presunto atacante de empleados de la FGE en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Una agente del MP murió y un elemento resultó herido 
México facilita evacuación de 1,200 connacionales desde países del Medio Oriente
Acuerdan Michoacán y Jalisco reforzar la seguridad en municipios limítrofes
Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche
Comentarios